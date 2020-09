Das Auswärtige Amt hat Reisewarnungen für weitere Städte und Regionen in Europa ausgesprochen.

Wie am Abend mitgeteilt wurde, warnt das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die österreichische Hauptstadt Wien aufgrund hoher Corona-Infektionszahlen. Auch vor Reisen in die ungarische Hauptstadt Budapest wird gewarnt. Außerdem weitet es seine Reisewarnung für Teile Frankreichs auf weitere Gebiete aus. Diese gelte nun auch für die Region Hauts-de-France und das Überseegebiet La Réunion, teilte das Ministerium mit.



Im einzelnen gelten folgende neuen Reisewarnungen:



FRANKREICH: Die Reisewarnung wurde die Region Hauts-de-France ganz im Norden der französischen Republik sowie das Überseegebiet La Réunion ausgedehnt. Als Risikogebiete galten zuvor bereits die Regionen Île-de-France mit der Hauptstadt Paris, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhone-Alpes, die Mittelmeerinsel Korsika sowie weitere Überseegebiete



NIEDERLANDE: Reisewarnung für die Provinzen Nord- und Südholland.



SCHWEIZ: Ausweitung der Reisewarnung auf den Kanton Freiburg. Zuvor galt das bereits für die Kantone Genf und Waadt.



KROATIEN: Ausweitung der Reisewarnung auf die Gespanschaften Brod-Posavina und Virovitica-Podravina, nachdem bereits fünf weitere Regionen als Risikogebiete galten.



TSCHECHIEN: Eine Reisewarnung gilt nun auch für die Mittelböhmische Region rings um die Hauptstadt Prag, die bereits seit rund einer Woche als Risikogebiet gilt.



UNGARN: Reisewarnung für die Hauptstadt Budapest.



Auch für weitere Regionen in RUMÄNIEN wurden Reisewarnungen ausgesprochen, zudem die Warnungen vor Reisen in zwei Regionen aufgehoben.



In Deutschland müssen sich Rückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen, sofern sie kein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich für 14 Tage in Selbstisolation begeben.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.