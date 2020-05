In Deutschland verharrt die Virus-Reproduktionszahl "R" nach Angaben des Robert Koch-Instituts weiter unter dem kritischen Wert von 1,0.

Der neue "7-Tage-R" liege aktuell bei 0,88, teilte das RKI in seinem Lagebericht mit. Ein Wert unter 1,0 bedeutet, dass ein Infizierter im Schnitt weniger als eine andere Person mit dem Coronavirus ansteckt. Das Institut will ab sofort diesen neu berechneten "7-Tage-R" veröffentlichen, weil er einen stärkeren Ausgleich für Schwankungen ermögliche. Die Reproduktionszahl war ein wesentliches Kriterium für die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen. Das RKI geht aktuell von 172.239 laborbestätigten Covid-19-Fällen in Deutschland aus.