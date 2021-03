Trotz steigender Corona-Zahlen will Rheinland-Pfalz den Lockdown für die Gastronomie lockern. Ab Montag sollen Restaurants und Cafès in Regionen mit einer Inzidenz von unter 100 in ihren Außenbereichen wieder Gäste unter strengen Auflagen bewirten dürfen - erstmals seit mehr als vier Monaten.

Das teilte Ministerpräsidentin Dreyer nach einer Kabinettssitzung in Mainz mit. Zuvor hatte sie erklärt, ihr sei es lieber, Menschen gingen Wandern und säßen dann mit Abstand im Gartenlokal, statt über Ostern nach Mallorca zu fliegen. Bei Inzidenzen über 100 werde jedoch die Notbremse gezogen, betonte die SPD-Politikerin. In Rheinland-Pfalz liegt der Wert aktuell bei 73,2. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband lobte die Entscheidung als wichtiges Signal für die gebeutelte Branche.



Mitte nächster Woche will Dreyer mit kommunalen Spitzenverbänden darüber beraten, in Modellregionen weitere Lockerungskonzepte zu testen. Es gehe darum, ob etwa Theater oder Fitnessstudios ebenfalls öffnen könnten. Bei dem so genannten Rheinland-Pfalz-Modell solle zugleich wissenschaftlich überprüft werden, an welchen Orten sich die Menschen ansteckten.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.