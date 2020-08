Wer aus einem Corona-Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss sich ab heute auf das Virus testen lassen. Der kostenlose Test ist bis zu drei Tage nach der Ankunft möglich - etwa an Flughäfen, speziellen Testzentren und Arztpraxen.

Ausnahmen gibt es für Reisende, die sich schon kurz vor der Rückreise haben testen lassen und ein negatives Ergebnis vorweisen können. Welche Länder und Regionen als Risikogebiete gelten, richtet sich nach der Einstufung des Robert Koch-Instituts. Dies betrifft aktuell etwa 130 Staaten, darunter Ägypten, Russland und die USA. In Europa werden auch Luxemburg, die Provinz Antwerpen und einige Regionen in Spanien so eingestuft.

Kritik des Hausärzte-Verbands

Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzte-Verbandes, Weigeldt, sprach in der Zeitung "Die Welt" von Aktionismus. Die Risiko-Gebiete seien zu pauschal eingeteilt worden. Zudem seien viele Hausärzte für den Ansturm nicht ausreichend ausgestattet.

Diskussion über Reise-Verbot in Risikogebiete

Die Forderung des CDU-Wirtschaftsrates nach einem Verbot von Reisen in Risikogebiete ist aus der eigenen Partei zurückgewiesen worden. Der Unions-Obmann im Wirtschaftsausschuss des Bundestages, Lämmel, sagte im Deutschlandfunk, er halte diesen Vorschlag für nicht praktikabel. Er könne die Angst vor einem neuen Lockdown zwar grundsätzlich verstehen, sehe derzeit aber keine Notwendigkeit für einen solchen Schritt. Es helfe niemandem, immer wieder das Schreckgespenst eines Shutdowns an die Wand zu malen. Lämmel begrüßte die seit heute geltende Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten, betonte allerdings, es sei nicht Aufgabe der Allgemeinheit, die Tests für diejenigen zu bezahlen, die in dieser Zeit bewusst in solche Länder reisten.

