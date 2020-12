Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 12.892 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Außerdem wurden 852 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verzeichnet, gab das RKI bekannt. Diese Zahlen sind aber nur eingeschränkt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar, weil das Institut in den Weihnachtsferien mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern rechnet. Der bundesweite Durchschnitt der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz lag am Morgen bei 149,2.

