In Deutschland ist die Zahl der bestätigten neuen Coronavirus-Infektionen heute in etwa so hoch wie vor einer Woche.

Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 23.392 Neuinfektionen. Zudem wurden 286 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bundesweit bei 164,4. Gestern betrug der Wert 164,0.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.