Das Robert Koch-Institut hat sich besorgt über die steigende Zahl an Corona-Infektionen in Deutschland gezeigt.

Es gebe in der ganzen Bundesrepublik kleine Ausbrüche, sagte RKI-Präsident Wieler in Berlin. In den vergangenen sieben Tagen seien 3.611 neue Fälle durch die Gesundheitsämter gemeldet worden. Es müsse jetzt verhindert werden, dass sich das Virus wieder unkontrolliert ausbreite. Deutschland sei in dieser Hinsicht schon auf einem besseren Weg gewesen.



Wieler appellierte an die Menschen, auch im Freien Masken zu tragen, wenn nicht genügend Abstand eingehalten werden kann und die Hygieneregeln zu beachten. Er sagte wörtlich: "Bitte halten Sie sich weiterhin an die AHA-Regeln. Und die möchte ich noch einmal ausführen. Halten Sie Abstand, mindestens 1,50 m. Beachten Sie die Hygiene-Regeln und tragen Sie in bestimmten Situationen zusätzlich zu diesen beiden Maßnahmen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Und ich bitte Sie auch alle, diese Mund-Nasen-Bedeckung richtig zu tragen, d.h. also über Mund und Nase. Und diese Regeln gelten auch im Freien. Sie gelten überall, egal, wo Sie sind, auch im Urlaub. Und wenn Sie sich in Räumen aufhalten, lüften Sie bitte regelmäßig." Dann sei es möglich, das Virus einzudämmen, so Wieler.



Bislang wurden in Deutschland 206.242 Ansteckungen gezählt. 9.122 Infizierte starben. 190.800 gelten einer Schätzung des RKI zufolge als genesen.