Die bundesweite Corona-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 56,4 gestiegen.

Gestern hatte der Wert bei 54,5 gelegen, vor einer Woche betrug er 36,2. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 3.668 Neuinfektionen; das sind rund 1.500 mehr als am vergangenen Montag. Vier weitere Todesfälle wurden in Verbindung mit dem Coronavirus verzeichnet.



Den bundesweit höchsten Wert verzeichnet Nordrhein-Westfalen. Hier liegt die Inzidenz laut RKI bei 103,3. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland gibt es keinen Kreis oder kreisfreie Stadt unter der Marke von 50 mehr. In Leverkusen liegt die Inzidenz sogar über 200.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.