Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 12.834 neue Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das sind 2.254 mehr als heute vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter an. Sie wird mit 72,4 angegeben, nach 69,1 gestern und 65,4 am Tag davor. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 252. Sie liegt damit leicht unter der Zahl von heute vor einer Woche. Insgesamt sind den Angaben zufolge bisher mehr als 73.000 Menschen in Deutschland an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.