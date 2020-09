Wegen steigender Corona-Infektionszahlen hat das Robert Koch-Institut weitere EU-Länder und Landesteile als Risikogebiete eingestuft.

Betroffen sind ganz Luxemburg und Tschechien sowie das österreichische Bundesland Tirol. Die meisten tschechischen Regionen waren bereits am Mittwoch in die Risikoliste aufgenommen worden. Tirol mit der Hauptstadt Innsbruck ist ein bei Deutschen beliebtes Urlaubsgebiet. Dort liegt auch der Skiort Ischgl, wo es im vergangenen Winter zu einer weitreichenden Virus-Ausbreitung gekommen war.



Es wird erwartet, dass das Auswärtige Amt Reisewarnungen für die neuen Risikogebiete ausspricht. Diese stellen kein Verbot dar. Pauschal-Reisen können aufgrund einer solchen offiziellen Reisewarnung kostenlos storniert werden. Reisende, die aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkehren, müssen bei der Einreise einen negativen Test vorweisen oder sich in Quarantäne begeben, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.