Das Robert Koch-Institut hat Angaben korrigiert, wonach es den Einsatz eines Impfstoffs gegen das Coronavirus im Herbst für möglich hält.

Das RKI hatte auf seiner Internetseite zunächst berichtet, dass vorläufige Prognosen die Verfügbarkeit eines Mittels bis dahin möglich erscheinen ließen. Nun sagte eine Sprecherin dem Deutschlandfunk, der Bericht sei veraltet und versehentlich auf der Homepage publiziert worden. Er wurde inzwischen vom Netz genommen. Das RKI erklärte stattdessen, man rechne inzwischen nicht mit einem Impfstoff-Einsatz im Herbst. Eine aktualisierte Version des Papiers solle in Kürze veröffentlicht werden.



Gestern hatte Russland als erstes Land der Welt einen Impfstoff gegen das Corona-Virus zugelassen. Der Schritt wurde international kritisiert, weil das Mittel ohne die üblichen Tests an Tausenden Versuchspersonen freigegeben wurde. Heute meldeten Brasilien und Israel allerdings offiziell Interesse an dem Impfstoff an.



Bundesgesundheitsminister Spahn warnte angesichts der steigenden Ansteckungszahlen in Deutschland vor einer nachlassenden Wachsamkeit in der Bevölkerung. Das Robert Koch-Institut hatte heute die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages mit 1.226 angegeben - so viele wie seit drei Monaten nicht mehr.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

