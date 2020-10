Die Zahl der Menschen, die sich in Deutschland neu mit dem Coronavirus angesteckt haben, ist unverändert hoch.

Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut nach dessen Angaben in den vergangenen 24 Stunden 11.176 Fälle. Am Wochenende ist diese Zahl in der Regel etwas geringer als an Werktagen, da nicht aus allen Behörden aktuelle Angaben vorliegen. Gestern hatte das RKI von 14.714 neuen Fällen gesprochen; allerdings waren hierbei einige nachgemeldete Infektionen enthalten.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.