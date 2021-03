Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 17.051 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

Das sind rund 1.200 mehr als am Mittwoch vergangener Woche. Das RKI registrierte zudem 249 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Krankheitserreger. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zu gestern leicht auf 132,2. Sie ist regional sehr unterschiedlich: In Schleswig-Holstein liegt sie bei knapp 72, in Thüringen bei rund 242.

