In Deutschland haben die Gesundheitsbehörden von gestern auf heute 610 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle nach Berechnung des Robert Koch-Instituts innerhalb von 24 Stunden auf insgesamt 242.381. Drei Personen seien mit oder an dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 9.298. Nach Schätzungen sind 216.200 Menschen wieder genesen.



Am Wochenende melden nicht alle Gesundheitsämter ihre Testergebnisse an das RKI, deshalb kommt es zu Wochenbeginn regelmäßig zu geringeren Neuinfektionszahlen.