Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 8.497 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das sind 1.375 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche. Außerdem sind nach Angaben des Instituts 50 weitere Menschen an oder mit dem Krankheitserreger gestorben. Das RKI weist darauf hin, dass rund um die Osterfeiertage weniger Tests gemacht und gemeldet würden und dass weniger Menschen einen Arzt aufsuchten.



Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt nun bei 128.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 05.04.)

+ Corona-Regeln zu Ostern: Was ist wo erlaubt? (Stand: 01.04)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 02.04.)

+ Impfungen: ab nächster Woche auch in Arztpraxen (Stand: 02.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 30.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 03.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.