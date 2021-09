Beim Infektionsgeschehen in Deutschland gibt es derzeit kaum Dynamik.

Das Robert Koch-Institut gab die Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen mit 76,3 an. Am Vortag hatte der Wert bei 77,9 gelegen, vor einer Woche bei 83,5. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 12.925 Neuinfektionen. Heute vor einer Woche waren es 15.431 Ansteckungen. 68 weitere Todesfälle wurden verzeichnet.



Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag zuletzt bei 1,88.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.