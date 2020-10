Im April startete die "Corona-Datenspende"-App des Robert Koch-Instituts. Nun heißt es vom RKI: Die Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland kann mithilfe der freiwillig bereitgestellter Daten von Fitnessarmbändern offenbar etwas früher eingeschätzt werden als durch die täglich gemeldeten Fallzahlen.

Der Leiter des Datenspende-Projekts am Robert Koch-Institut, Brockmann, sagte dem Deutschlandfunk, kürzlich sei der Algorithmus zur Berechnung von möglichen Fieberfällen konkretisiert worden. Nun sehe es so aus, als könnte die Fieberkurve die Virusausbreitung bis zu vier Tage früher anzeigen. Man hoffe, dass man gerade in der aktuellen Situation bereits etwas früher sagen könne, wann die Kurve der Infektionszahlen wieder abfalle, sagte Brockmann. Er vermutet, dass Menschen mit Fieber erst nach einigen Tagen zum Arzt gehen und sich auf das Virus testen lassen. Die Datenspende-App habe die Erkrankung dann anscheinend bereits registriert.



Die "Corona-Datenspende"-App sammelt freiwillig bereitgestellte Informationen von Trägerinnen und Trägern von Fitness-Armbändern. Aus Abweichungen bei Ruhepuls und Schrittzahl lässt sich auf Fieber schließen - ein Hauptsymptom bei Covid-19. Da der Anteil der Corona-Infizierten mit Fieber konstant ist, können laut Brockmann fieberlose und asymptomatische Fälle hinzugerechnet werden. Seit dem App-Start im April haben sich fast 530.000 Menschen für die Datenspende registriert. Zwischen 70.000 und 100.000 leiten ihre Daten regelmäßig weiter.

Analyse der Datenspenden soll weiter verbessert werden

Die Berechnungen auf Grundlage der App sind aus Sicht von Brockmann ein Indikator von vielen, um die Corona-Ausbreitung zu beschreiben. Neben Zahlen wie den tägliche Neuinfektionen oder der Positivquote von Tests könne die Fieberkurve helfen, die Situation richtig einzuschätzen.



Das Team um die App will die Analyse der Daten nun weiter verbessern. Durch die Justierung des Algorithmus seien bereits Störfaktoren wie das Wetter oder Feiertage herausgerechnet worden, sagte Brockmann. Man arbeite nun etwa daran, den Schlafrhythmus mit einzubeziehen - bei Kranken könne sich dieser verschieben. Ein "Traum" wäre es für Brockmann zudem, die Daten quasi live statt auf den Tag gerechnet abbilden zu können - viele Fitnessarmbänder senden alle 15 Minuten Informationen. Dann, so Brockmann, hätte man eine Art "Covid-Fingerabdruck".

