Das Robert Koch-Institut hat einen Bericht der "Bild"-Zeitung über Äußerungen seines Präsidenten Wieler zu Covid-Patienten mit Migrationshintergrund richtiggestellt. Die "Bild" hatte aus einem informellen Gespräch Wielers mit Medizinern berichtet, unter anderem über überdurchschnittlich viele Covid-Patienten mit Migrationshintergrund. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Eine RKI-Sprecherin teilte dem Deutschlandfunk mit, die Bild-Zeitung habe einige Zitate von Wieler seiner Erinnerung zufolge nicht richtig widergegeben. Laut Bild soll der RKI-Chef etwa gesagt haben, auf den Intensivstationen würden 50 Prozent der Covid-Patienten einen Migrationshintergrund haben. Das RKI teilte mit, dieses Zitat sei aus dem Zusammenhang gerissen. Die Zahlen bezögen sich auf Berichte von Ärzten dreier Intensivstationen in drei Großstädten. Somit spiegelten sie nicht die Situation in ganz Deutschland wider. Konkrete Zahlen dazu erheben weder das RKI noch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI).

DIVI-Präsident: "Wir behandeln schwerkranke Menschen - alles andere ist unerheblich"

Letztere zeigte sich angesichts des "Bild"-Berichts empört. In dem Bericht war auch von "Parallelgesellschaften" (Wieler) sowie von "Menschen mit Kommunikationsbarriere" (Chef der Lungenklinik Moers) die Rede. DIVI-Präsident Gernot Marx hält eine Debatte über eine Gruppenzugehörigkeit von Intensivpatienten für unangebracht. "Wir behandeln auf den Intensivstationen schwerkranke Menschen – alles andere ist für uns unerheblich", schreibt er auf Dlf-Anfrage. Geschlecht, Herkunft und sozialer Status der Patienten interessiere die Intensivmediziner nicht. Der medizinisch-wissenschaftliche Leiter des DIVI-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, fügte hinzu, ihm sei keine Datenquelle bekannt, die deutschlandweit Merkmale wie "Sprachbarriere" oder "Migrationshintergrund" erfassen würde.



Besonders deutlich wies der frühere DIVI-Präsident und Sprecher der Sektion Ethik, Uwe Janssens, die Darstellungen der zitierten Mediziner zurück. Es sei eine "absolut unqualifizierte, diskriminierende und nahezu rassistische Aussage gegen viele Mitmenschen in unserer Gesellschaft, die ich in allen Punkten als verwerflich betrachte". Man müsse dieses Virus als Gesellschaft gemeinsam bekämpfen und sollte jetzt nicht anfangen, mit dem Finger auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu zeigen.

OECD: Zugewanderte oft besonders von Pandemie betroffen

In Medienberichten bestätigen einzelne Mediziner eine zumindest auffallend hohe Zahl von Covid-Intensivpatienten mit Migrationshintergrund. Wieler hatte laut Bild von einem "Tabu" gesprochen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - OECD - berichtete im Oktober darüber, dass die Pandemie Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in vielen Ländern besonders hart trifft. Gründe dafür sind demnach etwa beengte Wohnverhältnisse sowie Jobs, in denen der Kundenkontakt hoch oder Abstandhalten kaum möglich ist - etwa in Pflege oder Einzelhandel.



Am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung sieht man neben Wohn- und Arbeitsbedingungen noch weitere Erklärungen für die vermeintlich höheren Zahlen von Covid-Patienten mit Migrationshintergrund. Cihan Sinanoglu, Leiter der Geschäftsstelle Rassismusmonitor, sieht etwa Nachbesserungsbedarf bei der Präventionsarbeit. "Die Frage ist: Schaffen es staatliche Institutionen, die Realitäten einer Einwanderungsgesellschaft abzubilden?", fragt er. Die Institutionen müssten Informationen etwa in verschiedenen Sprachen anbieten und auch in Wohnvierteln präsent sein, forderte er. Zumindest Letzteres finde nicht statt.



Einen Zusammenhang mit Kulturen von Menschen mit Migrationshintergrund sieht Sinanoglu eher nicht. "Ich glaube, es ist problematisch, wenn das Problem kulturalisiert wird", sagte der Sozialwissenschaftler. Zwar habe etwa die Familie in einigen Kulturen einen höheren Stellenwert und es habe größere Familienfeiern gegeben - doch ebenso seien viele Menschen in Ischgl und auf Raves und Partys in Berliner Parks zusammengetroffen, dort werde die Kulturfrage nicht gestellt. Besonders der Ausbruch beim Fleischbetrieb von Tönnies hat seiner Ansicht nach gezeigt, dass die Arbeitsbedingungen und nicht die Kultur der Gastarbeiter maßgeblich für die hohen Infektionszahlen waren.

RKI: Vereine bei Prävention miteinbeziehen

Das RKI selbst nennt ebenfalls die Faktoren der Wohn- und Arbeitsverhältnisse in seinen "Allgemeinen Hinweisen für Gesundheitsbehörden zur Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit marginalisierten Bevölkerungsgruppen". Die Hinweise wurden erstellt, nachdem es im Mai und Juni 2020 verschiedene Ausbrüche gegeben habe. Unter den Betroffenen seien unter anderem Menschen in prekären Wohnverhältnissen mit niedrigem sozioökonomischem Status sowie Migrantinnen und Migranten aus unterschiedlichen Ländern gewesen, heißt es vom RKI. Dabei handelte es nicht um homogene Gruppen, sondern um Menschen mit unterschiedlichen Biografien, Herkunft, Sprache, Familienstand, Bildungsstand, Arbeitssituation, Aufenthaltsstatus und Aufenthaltsdauer in Deutschland, Krankenversicherungsstatus, Zugang zu Gesundheitsversorgung und Religionen sowie Wohn- und Lebensbedingungen, betonte das RKI. Bei den Ausbrüchen habe es teilweise Schwierigkeiten bei der Kommunikation gegeben.



Das RKI beschreibt in seinen Hinweisen zudem, dass systematische Benachteiligung und Verwehrung gesellschaftlicher Teilhabe zu einer niedrigen Bereitschaft zur Mitwirkung und Akzeptanz von Infektionsschutzmaßnahmen führen kann. Deshalb empfiehlt es, Vereine und Schlüsselpositionen bei der Prävention miteinzubeziehen. Wieler hatte laut "Bild" etwa Imame in Moscheen genannt.

USA: Afroamerikaner haben höheres Covid-Sterberisiko

Auch in den USA wird immer wieder berichtet, dass etwa Afroamerikaner oder Indigene besonders von der Pandemie betroffen sind - und zudem ein höheres Sterberisiko als weiße US-Amerikaner haben. Laut der Gesundheitsbehörde CDC sank die Lebenserwartung der Afroamerikaner im ersten Halbjahr 2020 um 2,7 Jahre, die von Hispanos um 1,9 und die von Weißen um 0,8 Jahre. Dabei werden ebenso die teilweise prekären Wohn- und Arbeitsbedingungen als Gründe angeführt. Zudem haben in den USA nicht alle den gleichen Zugang zum Gesundheitssystem.

Scharfe Kritik auch aus der Politik

Auch politisch sorgen die Äußerungen Wieler und anderer Mediziner für Unmut. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt meinte, statt Religion und vermeintliche Parallelgesellschaften als Gründe für volle Intensivstationen ins Feld zu führen, brauche man eine ernsthafte Diskussion darüber, was dem Zusammenhang von sozialem Status und schweren Covid-Verläufen entgegengesetzt werden könne. Ähnliche äußerte sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Diaby. Sein Linken-Kollege Movassat nannte es "ekelhaft", daraus eine "rassistische Kampagne" zu machen.



Der FDP-Politiker Graf Lambsdorff griff die frühere Präsidentin des Bundes der Vertriebenen und CDU-Politikerin Erika Steinbach an. Er äußerte sich zu einem Kommentar, in dem Steinbach die falsche Behauptung verbreitete, 50 Prozent der Covid-Patienten in Krankenhäusern stammten aus dem arabischen Raum. Dazu führte Graf Lambsdorff aus: "Es gibt widerliche Tweets, es gibt ekelerregende Tweets und es gibt Tweets von Erika Steinbach. Sie ist Teil einer fauligen Lügenmarinade, die unsere Gesellschaft vergiften will."

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.