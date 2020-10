Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 3.483 Corona-Neuinfektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

Gestern waren es 4.721 Fälle. Damit haben sich 322.864 Menschen mit dem Virus angesteckt; im Zusammenhang mit dem Virus sind 9.615 Personen gestorben. Das sind elf mehr als gestern. Zuletzt waren mehrere Tage in Folge jeweils mehr als 4.000 neue Infektionsfälle registriert worden. Allerdings fallen die Daten am Wochenende häufig niedriger aus als während der Woche, weil die Gesundheitsämter dann oft nicht alle Daten an das RKI melden.



Gestern Abend überschritt auch Stuttgart den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die baden-württembergische Landeshauptstadt teilte mit, man bereite die Einführung einer Sperrstunde, die Beschränkung des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit sowie die Maskenpflicht innerhalb des City-Rings vor. Ähnliche Maßnahmen haben bereits Berlin und Bremen eingeführt, auch in Köln wurden die Corona-Auflagen verschärft.

