Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 3.483 Corona-Neuinfektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

Vor einer Woche waren es rund 2.300 Fälle gewesen. Die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit Covid-19 gebracht werden, stieg um elf auf 9.615.



In den vergangenen Tagen waren jeweils mehr als 4.000 neue Infektionsfälle registriert worden. Allerdings fallen die Daten am Wochenende häufig niedriger aus, weil die Gesundheitsämter oft nicht alle Daten an das RKI melden.



Gestern Abend überschritt auch Stuttgart den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die baden-württembergische Landeshauptstadt teilte mit, man bereite die Einführung einer Sperrstunde, die Beschränkung des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit sowie die Maskenpflicht innerhalb des City-Rings vor. Ähnliche Maßnahmen haben bereits andere Großstädte eingeführt, darunter Berlin und Bremen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 10.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg der Neuinfektionen? (Stand: 09.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 07.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 07.10.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 10.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.