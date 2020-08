Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts 711 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 233.575. Drei weitere Menschen starben an oder mit einer Coronavirus-Infektion; insgesamt sind es jetzt 9.272.



An Sonntagen und Montagen sind die gemeldeten Fallzahlen erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.



An den Tagen zuvor hatte die tägliche Zahl der Neuinfektionen noch weit höher gelegen. Am Samstag war mit 2.034 neuen Fällen erstmals seit Ende April die 2.000er-Marke überschritten worden.