Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts binnen eines Tages 785 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Sechs weitere Menschen starben an oder mit einer Coronavirus-Infektion; insgesamt sind es jetzt 9.295. Am Wochenende werden von den Gesundheitsämtern in der Regel weniger Fälle gemeldet als an Werktagen.