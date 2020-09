Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts binnen eines Tages 814 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 250.799. Die Zahl der in Verbindung mit Covid-19 gemeldeten Todesfälle bleib unverändert bei 9.325. Als genesen gelten nach einer Schätzungdes RKI etwa 225.000 Menschen.



Am Wochenende sind die gemeldeten Zahlen meist niedriger, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten an das RKI übermitteln.