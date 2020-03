Vor dem Hintergrund der Corona-Epidemie hat das Deutsche Rote Kreuz an die Bürger appelliert, auch weiterhin Blut zu spenden.

Aus Furcht vor einer Ansteckung komme es derzeit zu einem verstärkten Rückgang der Spenderzahlen, teilte der für den Nordosten Deutschlands zuständige DRK-Blutspendedienst in Hamburg mit. Es sei aber wichtig, dass gerade jetzt in einer Frühphase der Epidemie verstärkt gespendet werde. Andernfalls könnte es zu einer Mangelsituation kommen.



Blutspenden kann nur jemand, der gesund ist und in den vier Wochen davor auch keine Erkältung oder eine andere Krankheit gehabt hat. Wer aus einem Risikogebiet mit dem Covid-19-Virus kommt, muss ebenfalls vier Wochen bis zu nächsten Blutspende warten.