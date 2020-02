Die Rückholaktion für Deutsche, die wegen des Coronavirus China verlassen wollen, soll heute abgeschlossen werden.

In der Nacht startete in der besonders betroffenen Metropole Wuhan eine Maschine mit etwa 90 Bundesbürgern an Bord sowie rund 40 Angehörigen mit anderer Staatsbürgerschaft. Sie sollen im Laufe des Tages in Frankfurt am Main landen und nach einer Untersuchung für eine zweiwöchige Quarantäne auf einen Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz gebracht werden. Mittlerweile gibt es einen siebten Fall der neuartigen Lungenkrankheit in Deutschland. Es handelt sich erneut um einen Mitarbeiter eines Automobilzulieferers bei München. Derweil melden die chinesischen Behörden, die Zahl der dort bestätigten Krankheitsfälle sei auf knapp 11.800 gestiegen. Die Zahl der Toten wird mit landesweit nunmehr 259 angegeben.



In den USA rief die Regierung inzwischen einen Gesundheits-Notstand aus. Damit einher gehen insbesondere deutlich verschärfte Regeln für China-Reisende.