Das Bundesinnenministerium hat sechs weitere deutsche Polizeiausbilder aus Afghanistan zurückgeholt.

Wie ein Sprecher in Berlin mitteilte, arbeiteten die Beamten mit Kollegen zusammen, die an Covid-19 erkrankt waren, und wurden deshalb als Kontaktpersonen eingestuft. Für den Flug sei eine private Maschine mit einer medizinischen Ausrüstung gechartert worden. Bereits zuvor hatte die deutsche Luftwaffe mit einem speziell ausgestatteten Airbus drei Beamte und einen Bundeswehrsoldaten aus Kabul zurückgeflogen. Die Polizisten waren an der Ausbildung afghanischer Beamten beteiligt. Der Soldat war im Camp Marmal in Masar-i-Scharif stationiert.



Noch unklar ist, was dies für die deutsche Ausbildungsmission bedeutet, deren Arbeit durch den Ausbruch der Corona-Pandemie bereits eingeschränkt war.