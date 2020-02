Die Rückkehr der negativ auf das Coronavirus getesteten Passagiere der "Diamond Princess" in ihre jeweiligen Heimatländer geht weiter.

Darunter sind auch Menschen aus Deutschland. Das Kreuzfahrtschiff hatte nach einem Nachweis bei einem Passagier zwei Wochen im japanischen Yokohama unter Quarantäne gestanden. Unter den Passagieren und Besatzungsmitgliedern waren zuletzt mehr als 600 Infektionen festgestellt worden. Alle Betroffenen kamen in Krankenhäuser. Zwei von ihnen sind mittlerweile an der Krankheit gestorben. Auf die Heimreise bereiteten sich auch die noch in Kambodscha verbliebenen Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Westerdam" vor.



Erstmals seit Ausbruch der Krankheit gibt es auch zwei Tote im Iran. Bei ihnen ist bislang unklar, wie sie sich angesteckt haben. Auch Südkorea meldete einen ersten Todesfall. In dem Land gibt es nach offiziellen Zahlen gut hundert nachgewiesene Fälle.