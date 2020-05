Russland lockert heute die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Nach mehr als zwei Monaten strenger Ausgangssperren dürfen etwa die Menschen in Moskau an einzelnen Tagen wieder zu Spaziergängen auf die Straße. Erlaubt ist auch Sport zwischen fünf und neun Uhr morgens. Allerdings gilt eine verschärfte Maskenpflicht: Zum ersten Mal muss der Mund- und Nasenschutz auch im Freien getragen werden. Bisher war das nur in öffentlichen Räumen und Verkehrsmitteln der Fall. - Die Zahl der registrierten Virus-Infektionen liegt in Russland über 400.000.