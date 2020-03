Der Chinese Ding Liren zieht in der Partie gegen den Russen Kirill Aleksejenko einen Bauern auf E5, sehr zur Überraschung des Kommentators im Youtube-Kanal des Weltschachverbands FIDE. Einer der letzten Züge in der siebten Runde des Kandidatenturniers in Jekaterinburg, bei dem der Herausforderer von Schachweltmeister Magnus Carlsen hätte bestimmt werden sollen.

Die Organisatoren entschlossen sich nun, das Turnier zu unterbrechen, nachdem es vor zehn Tagen eröffnet worden war. In Führung liegen der Russe Jan Nepomnjaschtschij und der Franzose Maxime Vachier-Lagrave.

Flugverkehr wegen Coronakrise ins Ausland ausgesetzt

Als Grund nannte FIDE-Präsident Arkadij Dworkowitsch in einem Interview mit der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS die Entscheidung der russischen Regierung, wegen der Corona-Krise ab Freitag alle internationalen Flüge für die nächste Zeit zu stoppen. Damit wäre es für die unter anderem aus China, Europa und den USA stammenden Teilnehmer und Offizielle unmöglich gewesen, nach Hause zurückzukehren. Nun aber seien Flugtickets für alle noch rechtzeitig gekauft worden.

Schach-WM soll in diesem Jahr zu Ende gespielt werden

Dworkowitsch erklärte, er gehe davon aus, dass die Schach-Weltmeisterschaft in diesem Jahr zu Ende gespielt werden könne. Über Ort und Zeit sei noch nicht entschieden. Die Pause wolle der Verband nutzen, um sich über neue Formate Gedanken zu machen, um den Sport online zu größerer Popularität zu verhelfen.

Obwohl die Corona-Krise auch vor zehn Tagen schon bekannt war, sei es vertretbar gewesen, das Turnier zu beginnen. Alle Spieler seien zwei Mal täglich untersucht worden, und dabei seien keine Infektionen festgestellt worden. Zuschauer seien ohnehin von Anfang an nicht zugelassen worden.

