In Sachsen-Anhalt wird es für Schülerinnen und Schüler wohl bald Bußgelder geben, wenn sie sich nicht auf das Coronavirus testen lassen wollen.

Landesgesundheitsministerin Grimm-Benne sagte, dies ergebe sich aus der landesweiten Präsenzpflicht an Schulen und der ab Montag bundesweit geltenden 3G-Regel. Laut dieser bekommen ab einer Corona-Inzidenz von 35 nur noch geimpfte, genesene und getestete Menschen Zugang zu bestimmten Einrichtungen. Das gelte auch für Schulgebäude. Schülerinnen und Schüler ohne 3G-Nachweis würden somit die Schulpflicht verletzen, was zu Bußgeldern führen könne.



Auch die anderen Länder setzen die mit Bundeskanzlerin Merkel vereinbarten Beschlüsse in den nächsten Tagen um. Wichtigster Punkt dabei ist die 3G-Regel. Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene müssen einen negativen PCR-Test vorlegen, wenn sie beispielsweise in eine Diskothek gehen oder an einer privaten Feier teilnehmen wollen. Grundsätzlich ausgenommen von der Regel sind Kinder bis sechs Jahre und Schüler, da an Schulen weiter regelmäßig getestet werden soll.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 17.08.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 17.08.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand 22.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.