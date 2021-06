In allen sächsischen Impfzentren sind laut Angaben des Deutschen Roten Kreuzes zurzeit Impftermine frei.

Man sei froh, endlich in der Situation zu sein, jedem in den dreizehn Impfzentren in Sachsen ein Impfangebot unterbreiten zu können, teilte das DRK mit. Die Möglichkeit, sich bei Haus- und Betriebsärzten gegen Corona impfen zu lassen, habe die Zentren spürbar entlastet. Zugleich gebe es durch die Ausweitung der Serverkapazitäten für das Buchungsportal keine Warteräume mehr. Auch bei der Hotline kommen Impfwillige laut DRK sofort durch.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte zuletzt erklärt, bundesweit werde man vermutlich ab Ende Juli oder Anfang August allen Erwachsenen in Deutschland ein Impfangebot machen können.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.