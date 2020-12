Sachsens Gesundheitsministerin Köpping hat Äußerungen eines Arztes aus Zittau

Die Verantwortlichen dort hätten zeigen wollen, dass sie bald nicht mehr wüssten, wie die Patienten in der Pandemie versorgt werden sollten, erklärte die SPD-Politikerin am Rande einer Landtagsdebatte in Dresden. Den konkreten Fall könne sie aber nicht bestätigen, betonte Köpping.



Der ärztliche Direktor einer Klinik in Zittau hatte zuvor erklärt, in die Notsituation geraten zu sein, zu entscheiden, welcher Patient die Sauerstoffbeatmung erhalte und wer nicht. Von Seiten des betreffenden Krankenhauses hieß es, Berichte über eine Triage bei Corona-Patienten würden geprüft.

