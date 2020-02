Wegen der Corona-Epidemie sollen die massiven Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea gelockert werden.

Das entschied der zuständige Sanktionsausschuss des UNO-Sicherheitsrats in New York. Damit können unter anderem medizinische Güter nach Nordkorea geliefert werden. Allerdings hat Pjöngjang als Schutzmaßnahme gegen die Epidemie seine Grenzen geschlossen, so dass noch unklar ist, ob der Import möglich ist. Nordkorea hat bislang keinen einzigen Coronafall bekanntgegeben. Dagegen wurden im benachbarten Südkorea inzwischen mehr als 2.000 Ansteckungsfälle bestätigt.