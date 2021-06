Der Deutsche Schaustellerbund drängt angesichts sinkender Corona-Zahlen auf eine Erlaubnis für Volksfeste noch im Sommer.

DSB-Präsident Ritter sagte der Deutschen Presse-Agentur insbesondere mit Blick auf Nordrhein-Westfalen, es sei frustrierend zu sehen, wie es rundherum und in anderen Branchen Lockerungen gebe, und die Schausteller mal wieder außen vor blieben. Dabei lägen Hygienekonzepte vor, die im vergangenen Sommer schon erfolgreich erprobt worden seien. Selbst für den Herbst seien zahlreiche Feste bereits abgesagt worden. Den Kommunen fehle es an Mut, betonte Ritter.



In NRW sind laut geltender Corona-Schutzverordnung erst ab 1. September wieder Volksfeste und Kirmesveranstaltungen unter Auflagen möglich. Voraussetzung ist eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.