Bei der Corona-Epidemie in China könnte das Schlimmste bald überstanden sein: Chinesische Experten rechnen mit einem Scheitelpunkt der Epidemie in 10 bis 14 Tagen. Voraussetzung ist demnach allerdings, dass vorbeugende Maßnahmen verstärkt werden.

So äußerte sich der Chef des nationalen Expertenteams im Kampf gegen die neue Lungenkrankheit, Zhong Nanshan, nach Angaben chinesischer Medien. Gestern hatte die Führung in Peking angesichts der steigenden Ansteckungszahlen erstmals Fehler im Umgang mit der Epidemie eingeräumt. Die Krankheit habe Schwierigkeiten beim nationalen Notfallmanagement offengelegt, erklärte das Politbüro.



In Hongkong gab es inzwischen einen ersten Toten durch das Coronavirus. Es ist der zweite Fall außerhalb Festlandchinas. Insgesamt starben mindestens 425 Patienten an den Folgen der Krankheit. Mehr als 20.400 Menschen sind an dem Erreger erkrankt. In Deutschland wurde das Virus bei zwölf Personen nachgewiesen.