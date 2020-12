Nach dem Corona-Impfstart in Deutschland drängen mehrere Bundespolitiker auf eine Beschleunigung der Vakzin-Produktion. Derzeit werde zu wenig hergestellt, sagte FDP-Chef Lindner der "Bild"-Zeitung. Er regte an, den Impfstoff von Biontech/Pfizer durch andere Hersteller in Lizenz produzieren zu lassen.

Man habe einen krisenhaften Zustand, was eine Krisenproduktion nötig mache. Deutschland müsse alle rechtlichen, wirtschaftlichen, politischen und technologischen Voraussetzungen schaffen, damit schneller geimpft werden könne. Der Linken-Politiker Kessler sagte dem "Spiegel", Gesundheitsminister Spahn könne nach dem Bevölkerungsschutzgesetz Unternehmen dazu zwingen, anderen eine Lizenz zum Nachproduzieren zu gewähren. Genau das müsse jetzt geschehen. Andernfalls gefährde die Bundesregierung zahllose Menschenleben. Zuvor hatten CSU-Chef Söder und der SPD-Politiker Lauterbach eine raschere Impfstoff-Produktion gefordert.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.