In Nordrhein-Westfalen müssen bei einem Corona-Fall nach den Worten von Kultusministerin Gebauer künftig nicht mehr zwangsläufig alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse in Quarantäne.

Wie die FDP-Politikerin in Düsseldorf mitteilte, werden ab kommenden Mittwoch grundsätzlich nur noch direkte Sitznachbarn betroffen sein. Es gehe folglich nur noch um Schüler, die vor, hinter, rechts oder links von infizierten Klassenkameraden gesessen hätten. Gleiches gelte laut einem neuen Erlass für Lehrpersonal und sonstiges Schulpersonal. Den örtlichen Gesundheitsämtern bleibe es allerdings unbenommen, strengere Quarantäne-Kriterien zu definieren, betonte Gebauer.



Grundsätzlich müssen Kontaktpersonen in Quarantäne. Schüler oder Lehrer, die einen negativen PCR-Test vorlegen, können laut den Bestimmungen in NRW sofort wieder am Unterricht teilnehmen. Vollständig Geimpfte ohne Symptome seien von der Quarantäne grundsätzlich ausgenommen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.