In der Schweiz dürfen ab Oktober wieder Großveranstaltungen mit mehr als tausend Personen durchgeführt werden.

Eine entsprechende Lockerung der Corona-Maßnahmen hat die Regierung in Bern beschlossen. Ab 1. Oktober dürfen unter strengen Auflagen wieder Anlässe mit mehr als 1.000 Personen stattfinden, erklärt die Regierung. Bislang waren diese bis Ende August untersagt. Die Kantone müssen die Veranstaltungen bewilligen. Außerdem beschloss die Regierung, die Maskentragepflicht im öffentlichen Verkehr auszuweiten. Ab kommenden Samstag sind Schutzmasken auch in Flugzeugen obligatorisch.



Die Schweiz rechnet wegen Kosten in Zusammenhang mit der Virus-Krise im laufenden Jahr mit einem zweistelligen Milliardendefizit. Im ordentlichen Bundeshaushalt wird vor allem wegen geringer als veranschlagter Steuereinnahmen mit einem Fehlbetrag von 3,1 Milliarden Franken gerechnet, betonte die Regierung. Für die Bewältigung der Pandemiefolgen gebe es zudem geschätzt 17,8 Milliarden Franken außerordentliche Ausgaben.

