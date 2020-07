Das Gesundheitsamt Graubünden hat vor der alleinigen Verwendung von Plastikvisieren zum Schutz vor dem Coronavirus gewarnt.

Die Anzahl der Personen, die sich neu mit Covid-19 infiziert habe, sei angestiegen, schreibt das Gesundheitsamt des nach Fläche größten Kantons Graubünden. Darunter seien auch Personen, welche zum Schutz Plastikvisiere trugen. Die Analyse der Fälle und der Übertragungswege habe gezeigt, dass die insbesondere in der Gastronomie verbreiteten Plastikvisiere ungenügend Schutz vor Infektion böten, heißt es in der Mitteilung. Die Kantonsärztin rate deshalb vor der alleinigen Verwendung von Plastikvisieren ab, da diese ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelten. "Kann der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden, sind Gesichtsmasken oder andere geeignete Massnahmen empfohlen." Wie der Tagesanzeiger berichtet, haben sich in einem Bündner Hotel drei Mitarbeitende angesteckt, die Gesichtsvisiere trugen, aber niemand, der eine Schutzmaske trug.

Visiere sind zum Schutz vor dem Coronavirus umstritten

In Deutschland sind Visiere in mehreren Bundesländern erlaubt, teils unter Bedingungen, etwa in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen - auch auf Druck von Unternehmen, die sich davon eine Erleichterung für ihre Mitarbeitenden erhoffen. Das Bundesgesundheitsministerium verweist an das Robert-Koch-Institut. Dieses empfiehlt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, da mit ihr infektiöse Tröpfchen abgefangen werden könnten. Visiere seien keine gleichwertige Alternative. Auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin rät von Visieren ab, da sie nicht vor erregerhaltigen Aerosolen schützten. Diese könnten durch den Spalt zwischen Gesicht und Visier ungehindert in die Raumluft gelangen.

