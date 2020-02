In Italien gibt es nach der Ausbreitung des Coronavirus zwei weitere Todesopfer.

Nach Angaben des Zivilschutzes in Rom handelt es sich zum einen um einen 88-Jährigen, der in der Lombardei der neuen Lungenkrankheit erlag. Der staatliche Sender Rai meldete zudem einen Toten Krebspatienten in der Lombardai. Damit stieg die Zahl der Toten in Italien auf sechs, die Zahl der gemeldeten Infizierten auf 220. Die Bundesregierung plant ungeachtet der Entwicklungen in Italien derzeit keine Grenzschließungen. Die Lage werde aber genau beobachtet, erklärte das Auswärtige Amt.



An den europäischen Börsen hat sich die Ausbreitung des Virus deutlich bemerkbar gemacht. In Frankfurt am Main gab der Dax um 3,5 Prozent nach. Die Börsen in London, Madrid und Zürich stürzten am Vormittag um mehr als drei Prozent ab. In Mailand brachen die Kurse um knapp fünf Prozent ein.



Die Europäische Behörde zur Kontrolle von Infektionskrankheiten, ECDC, geht davon aus, dass es auch in anderen europäischen Ländern in den kommenden Wochen lokale Ausbrüche geben wird.



In China wurde wegen der Epidemie die jährliche Sitzung des Nationalen Volkskongresses verschoben. Die chinesischen Behörden meldeten heute 150 neue Todesfälle, so viele wie noch nie innerhalb eines Tages. Insgesamt sind es bislang rund 2.600 Tote.