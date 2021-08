Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen steigt weiter.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt sie jetzt bei 72,1. Am Vortag betrug der Wert noch 70,3. eine Woche zuvor 51,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 10.303 Corona-Neuinfektionen. 22 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.



Die Sieben-Tage-Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Einschränkungen. Künftig sollen daneben weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.