Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist weiter leicht gesunken und liegt nun bei 70,5.

Das gab das Robert-Koch-Institut bekannt. Gestern hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100 Einwohner innerhalb einer Woche bei 72 gelegen, vor einer Woche bei 82,8. Insgesamt haben die Gesundheitsämter dem RKI innerhalb eines Tages rund 7.300 Infektionen gemeldet. Zugleich wurden 38 neue Todesfälle registriert.



In Deutschland sind inzwischen knapp 63 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Zum Ende der bundesweiten Impf-Aktionswoche hat Bundesgesundheitsminister Spahn mitgeteilt, dass 500.000 Erstimpfungen durchgeführt worden seien. Davon seien rund die Hälfte auf die besonderen Impfaktionen in dieser Woche zurückzuführen, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Spahn zeigte sich jedoch besorgt über eine nach wie vor große Zahl Ungeimpfter in der Bevölkerungsgruppe über 60 Jahren. Von ihnen sei fast jeder Sechste nicht gegen das Coronavirus geimpft.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 19.09.)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 14.09.)



+ Infektionsgeschehen: Wofür die "Hospitalisierungsrate" steht (Stand 27.08.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 19.09.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.