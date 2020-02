In Italien gibt es nach der Ausbreitung des Coronavirus drei weitere Todesopfer.

Italienische Medien berichteten von einer siebten Person, die der neuen Lungenkrankheit erlag. Zuvor waren der Tod eines 88-Jährigen und einer weiteren Person in der Lombardei gemeldet worden. Die Zahl der gemeldeten Infizierten wird derzeit mit 220 angegeben.



In Berlin sprach angesichts der Entwicklung in Italien Bundesgesundheitsminister Spahn von einer geänderten Lage. Es sei auch möglich, dass sich das Virus auch in Deutschland ausbreite, sagte der CDU-Politiker. Die Behörden seien aber bestmöglich vorbereitet. Die Bundesregierung plant nach Angaben eines Sprechers derzeit keine Grenzschließungen.



An den europäischen Börsen hat sich die Ausbreitung des Virus deutlich bemerkbar gemacht. Die Börsen in Frankfurt am Main, in London, Madrid, Zürich und Mailand brachen am Vormittag erheblich ein. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich in diesem Monat dagegen trotz der Krankheit leicht aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg von 96 auf 96,1 Punkte, wie das Münchner Institut mitteilte.



In China wurde wegen der Epidemie die jährliche Sitzung des Nationalen Volkskongresses verschoben. Die chinesischen Behörden meldeten heute 150 neue Todesfälle. Insgesamt sind es bislang rund 2.600 Tote.