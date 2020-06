In Nord-, Zentral- und Südamerika nimmt die Corona-Krise immer größere Ausmaße an.

In Brasilien wurden mehr als 54.700 neue Infektionen gemeldet. Damit durchbrach das Land die Marke von einer Million Menschen, die sich seit dem Beginn der Pandemie nachweislich angesteckt haben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben knapp 49.000 Patienten. Damit wurden nur in den USA bislang mehr Infektionen und Tote verzeichnet. Die tatsächlichen Zahlen in Brasilien dürften noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet.



Die WHO hatte gestern so viele neue Coronavirus-Infektionen registiert wie noch nie zuvor an einem Tag, fast die Hälfte davon auf dem amerikanischen Kontinent.

In Mexiko wurden Lockerungsmaßnahmen wegen anhaltend hohen Infektionszahlen verschoben. In Mexiko-Stadt hätten in der kommenden Woche eigentlich Einkaufszentren, Restaurants, Hotels und Kirchen in begrenztem Umfang wieder öffnen sollen. Auch Costa-Rica verhob die nächste Phase der Lockerungsmaßnahmen. Argentinien verlängerte die Verhandlung mit seinen Gläubigern um einen Monat. Das Land leidet unter einer Wirtschaftskrise, die durch die Corona-Krise noch verschärft wurde, und hofft auf einen Schuldenschnitt.