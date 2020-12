In Großbritannien haben die Gesundheitsbehörden den ersten Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Auch in der Europäischen Union wird noch im Dezember mindestens eine Zulassung erwartet - mehrere Pharmafirmen haben ihre Impfstoffe dafür angemeldet. Wie das Verfahren in der EU abläuft, zeigt unser Überblick.

Da heute praktisch kein Medikament oder Impfstoff mehr ausschließlich für den deutschen Markt zugelassen wird, ist dieses Verfahren größtenteils durch das zentrale europäische Zulassungsverfahren ersetzt worden. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (Ema) mit Sitz in Amsterdam ist dabei die zentrale Prüfstelle.



Die Vorteile eines Impfstoffs müssen nach EU-Arzneimittelgesetzgebung weitaus größer sein als alle Nebenwirkungen oder potenziellen Risiken. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) mit Wissenschaftlern aus allen europäischen Zulassungsbehörden übernimmt die Beurteilung des neuen Mittels. Experten geben Einschätzungen zur Wirkung des Arzneimittels ab und äußern sich zu Unsicherheiten der Daten. Außerdem können sie dem Antragssteller weitere Fragen stellen. Der Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz bewertet die Arzneimittelsicherheit. Nach dem Prüf-Verfahren gibt der CHMP eine Empfehlung über den Zulassungsantrag ab. Diese bildet die Basis für die endgültige Zulassungsentscheidung durch die EU-Kommission. Die Kommission folgt in der Regel der Empfehlung. Am Ende darf ein Impfstoff in Deutschland nur in den Verkehr gebracht werden, wenn das Paul-Ehrlich-Institut in Berlin ihn final geprüft hat.

Kann ein Zulassungsverfahren beschleunigt werden?

Die Zulassungsanträge zu den Corona-Impfstoffkandidaten können in einem sogenannten "Rolling-Review"-Verfahren bewertet werden. Dabei werden von den Pharmafirmen Schritt für Schritt Zwischenergebnisse der Studien eingereicht. So kann die Zulassungsbehörde quasi live auf die Daten schauen und diese beurteilen. Anderenfalls würde die Behörde die Daten und Dokumente am Ende der Studien alle auf einmal bekommen und bräuchte mehr Zeit, um sie durchzuarbeiten. Das Verfahren wird bereits bei mehreren möglichen Corona-Impfstoffen angewendet, etwa bei jenem von Moderna als auch beim Vakzin von Biontech/Pfizer.

Welche Zulassungsform wird derzeit in der EU für Corona-Impfstoffe genutzt?

Im Falle der bisher zu Corona-Impfstoffen gestellten Anträge soll es die Empfehlung einer bedingten Zulassung geben. Eine solche Zulassung soll dringliche medizinische Bedürfnisse befriedigen. Dabei basiert die Zulassung auf weniger Daten als bei einer Regelzulassung. Fehlende Daten beispielsweise zur Langzeitwirksamkeit oder zu bestimmten Bevölkerungsgruppen müssen so schnell wie möglich nachgereicht werden. Eine bedingte Zulassung gilt für ein Jahr und kann verlängert werden. Den Antragstellern kann im Interesse der öffentlichen Gesundheit eine bedingte Genehmigung erteilt werden, wenn der Nutzen das Risiko überwiegt.

Wie ist der Zeitplan für die aussichtsreichsten Impfstoffe?

Im Fall von Biontech/Pfizer will die Ema spätestens bis zum 29. Dezember über eine Zulassungsempfehlung entscheiden. Zum Antrag des US-Konzerns Moderna auf Zulassung seines Impfstoffs wird eine Entscheidung bis zum 12. Januar erwartet. Sollte die Ema grünes Licht geben, kann die EU-Kommission die Verwendung der Impfstoffe für alle Mitgliedsländer genehmigen. Ein Kommissionssprecher sagte, das Verfahren könnte nach einer Ema-Empfehlung binnen Tagen abgeschlossen sein.

Wie lief die Zulassung in Großbritannien ab?

Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) hat eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer erteilt. Nach Angaben des Guardian hatte die britische Regierung die MHRA ermächtigt, den Impfstoff vor dem 1. Januar zuzulassen. Ab dann wird die neue Behörde nach dem Brexit komplett für die Arzneimittelzulassung im Vereinigten Königreich verantwortlich sein.



(mit Material der dpa)

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.