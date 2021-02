In der Corona-Krise haben sich so viele Eltern wie nie an das Beratungstelefon "Nummer gegen Kummer" gewandt.

Wie die Beratungsstelle mitteilte, meldeten sich im vergangenen Jahr über 33.000 Erwachsene. Das entspricht einer Steigerung um gut ein Drittel im Vergleich zu 2019. Viele Eltern wollten über akute Belastungen sprechen, hieß es. So gehe es etwa um die Betreuung der Kinder, um Konflikte in der Familie oder die Verunsicherung und Überforderung in ihren Rollen als Mütter und Väter. Die Eltern riefen auch präventiv an, um Konflikten angemessen begegnen zu können.



Den größten Teil der Anrufenden stellen den Angaben zufolge nach wie vor Kinder und Jugendliche selbst dar. Mit fast 445.000 Telefonaten wurde im vergangenen Jahr zwar ein leichter Rückgang von sechs Prozent verbucht. Die Mädchen und Jungen nutzten dafür aber häufiger die Online-Beratung. Hier verzeichnete das Beratungstelefon mit 17.034 Anfragen ein Plus von 43 Prozent. Öfter als früher hätten die Kinder und Jugendlichen von psychischen Problemen, Einsamkeit, Konflikten in der Familie sowie Gewalterfahrungen berichtet, hieß es.



Bundesfamilienministerin Giffey kündigte angesichts der hohen Zahlen an, die "Nummer gegen Kummer" auch 2021 verstärkt zu fördern. Bereits während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 waren die Sprechzeiten ausgeweitet worden. Es sei sehr wichtig, Kinder, Jugendliche und Eltern mit ihren Problemen nicht allein zu lassen, erklärte Giffey.



Erwachsene können die Beratungsstelle kostenfrei und anonym unter folgender Nummer erreichen: (08 00) 11 10 55 0. Kinder und Jugendliche können die Nummer 11 61 11 wählen.

