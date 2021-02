Der bayerische Ministerpräsident Söder hat Kritik an den Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen in Österreich geübt.

Der CSU-Politiker sagte dem "Münchner Merkur", er halte es für diskussionswürdig, dass die Regierung in Wien nun Öffnungen erlaube, obwohl die Corona-Virus-Inzidenz in Tirol deutlich höher als in Bayern sei. Söder brachte die Möglichkeit einer Grenzschließung ins Spiel. Diese dürfe bei steigenden Infektionen kein Tabu mehr sein. Jeglicher Grenzverkehr zum Einkaufen oder aus touristischen Zwecken müsse unterbleiben, forderte Söder. Man werde dies von bayerischer Seite engmaschiger überprüfen. Auch Österreich hat die Grenzkontrollen erhöht.



In Tirol ist es zu einer starken Ausbreitung der ansteckenderen südafrikanischen Coronavirus-Variante gekommen. Daher wurde in Österreich eine Reisewarnung gegen das eigene Bundesland Tirol verhängt. Seit heute dürfen die Geschäfte in den übrigen Teilen des Landes nach sechs Wochen Lockdown wieder öffnen.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.