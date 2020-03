Der CSU-Vorsitzende Söder plädiert für ein Notfall-Konzept der Bundesregierung für Unternehmen, die vom Coronavirus betroffen sind. Daraus dürfe keine zweite Finanzkrise entstehen, sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur.

Mögliche Maßnahmen seien Bürgschaften, Steuerstundungen und Kurzarbeitergeld. Er wolle sich beim Treffen des Koalitionsausschusses morgen Abend im Kanzleramt für ein kluges Konzept einsetzen. Der CSU-Finanzpolitiker Michelbach forderte in der "Augsburger Allgemeinen" in diesem Zusammenhang einen Verzicht auf die Einführung einer Börsensteuer. Finanzminister Scholz -SPD- will damit die Grundrente finanzieren.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Kandidat für den CDU-Vorsitz, Laschet, verlangte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ebenfalls Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft, wegen des Coronavirus und wegen der weltwirtschaftlich schwierigen Lage. SPD-Chef Walter-Borjans bekräftigte in der "Rheinischen Post", dass die teilweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags vorgezogen werden sollte. Dies hätte angesichts der konjunkturellen Gefahren durch das Coronavirus eine positive Wirkung.