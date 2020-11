Der Oberbürgermeister der nordrhein-westfälischen Stadt Solingen, Kurzbach, fordert bei Unterrichtsformaten in Coronazeiten Entscheidungsfreiheit für Kommunen und Schulen.

Im Deutschlandfunk (Audio-Link) sagte der SPD-Politiker, Bund und Länder sollten mehr Mut zu regionalen Lösungen haben. Die Schulen vor Ort seien näher dran und könnten bessere Konzepte etwa für Hybridunterricht finden als eine Landesregierung. Natürlich müsse man bei digitalen Konzepten damit rechnen, dass auch mal etwas schiefgehe, sagte Kurzbach. Doch man müsse nun den Mut aufbringen, Digitalisierung einzusetzen - sonst werde man nie anfangen. In Solingen sind laut Kurzbach jede Woche ein bis zwei Schulen von Quarantänemaßnahmen betroffen. Wenn nicht jetzt etwas passiere, werde man von den Fakten überrollt, sagte er.



Die Stadt Solingen wollte vor rund drei Wochen die Teilung von Klassen in weiterführenden Schulen in zwei Gruppen umsetzen. Sie sollten dann abwechselnd im Präsenz- und Digitalunterricht betreut werden. Dieses Konzept wurde von der Landesregierung in Düsseldorf untersagt. Heute beraten Bund und Länder über weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus - dabei geht es auch um die Schulen.

