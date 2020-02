Die EU-Gesundheitsminister kommen am Donnerstag zu einem Sondertreffen wegen des neuen Coronavirus zusammen.

Wie der EU-Rat in Brüssel mitteilte, wollen die Minister nach einer Bewertung der Lage auch Schlussfolgerungen verabschieden. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte vergangene Woche eine EU-Debatte über schärfere Einreisekontrollen gefordert. Die britische Regierung verschärfte unterdessen die Sicherheitsvorkehrungen. Nach Angaben der Behörden können von nun an Menschen mit dem Virus zwangsweise unter Quarantäne gestellt werden.



In China werden inzwischen über 40.000 Erkrankungen sowie mehr als 900 Tote gemeldet. In Deutschland gibt es bislang 14 bestätigte Ansteckungsfälle. Die 20 gestern aus Wuhan zurückgeholten Deutschen haben sich der Berliner Senatsverwaltung zufolge nicht mit dem Erreger infiziert. Die Testergebnisse seien durchweg negativ.